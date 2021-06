Mourinho a Roma il 3 luglio con un jet privato

AS ROMA NOTIZIE – Josè Mourinho sarà a Roma il 3 luglio e arriverà nella Capitale con un jet privato. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Il raduno ufficiale è stato già programmato per il 6 e 7 luglio, quando i giocatori si sottoporranno a test medici e atletici, ma il giorno prima, come da protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra saranno sottoposti ai tamponi di controllo.

Quanto alla prima esibizione pubblica di Mou, il riserbo della Roma è assoluto. Data inclusa. I Friedkin vorrebbero organizzare un evento in grande stile, che coinvolga in qualche modo la tifoseria, magari con la diffusione di maxischermi piazzati in città.

Le prime idee, Caracalla e Colosseo, sono state scartate per ragioni organizzative (permessi impossibili da ottenere). Non è fruibile neppure l’Olimpico, che la Uefa libererà dopo il quarto di finale dell’Europeo.

Fonte: Corriere dello Sport