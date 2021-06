La mossa di Lotito: si inventa un trust per la Salernitana

ALTRE NOTIZIE – La Pec indirizzata alla Federcalcio è partita quando le dieci e mezzo di sera erano già passate e la deadline, fissata a mezzanotte di ieri, si stava avvicinando in modo inquietante.

Lotito, scrive oggi il Corriere della Sera (S. Agresti), ha indicato il trust che amministrerà la Salernitana e ne gestirà la cessione, da concludere – secondo le indicazione della Figc – entro sei mesi per evitare commistioni con la Lazio.

In realtà Lotito ha scelto un doppio trustee: due società fiduciarie accreditate presso la Banca d’Italia. Saranno loro a stabilire la valutazione della Salernitana, i cui tifosi possono tirare un primo e parziale sospiro di sollievo.

L’operazione è stata molto più complessa del previsto. Lotito ha provato a vendere la società ma i potenziali acquirenti (Radrizzani, ex padrone del Leeds, Miami, ex proprietario del Pisa, e un fondo arabo) non si sono nemmeno avvicinati alle sue pretese economiche: potrebbero riprovarci adesso.

Così il patron della Lazio ha preso la strada del trust e all’ora di cena ha chiesto l’indirizzo della Federcalcio, alla quale la documentazione è arrivata quando si era ormai molto vicini alla scadenza temporale. Entro lunedì dovrà essere formalizzata l’iscrizione al campionato di Serie A della Lazio e della Salernitana, dopodiché prenderanno il via i controlli legali e amministrativi che la Covisoc chiuderà l’8 luglio.

Fonte: Corriere della Sera