Aouar a un passo. Pinto: “Grande giocatore. Noi in pole? Non voglio fare come la Ferrari…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Arrivano conferme sul possibile arrivo a Trigoria di Houssem Aouar, centrocampista offensivo franco-algerino in scadenza di contratto con il Lione.

Il giocatore era a Roma qualche giorno fa per svolgere delle visite al Campus Bio Medico. Tiago Pinto è in forcing sul 24enne da tempo, e spera di aver battuto la concorrenza di Napoli, Milan e Betis Siviglia.

Ieri il gm, oltre ad aver di fatto confermato l’accordo con Smalling, ha risposto alla domanda sul possibile arrivo del centrocampista alla Roma: “Noi in pole position per il centrocampista francese? No, non voglio fare la fine della Ferrari che è sempre in pole, senza però vincere mai“, ha detto Pinto sorridendo.

“Aouar è un grande giocatore”, ha concluso il general manager. “La stampa lo accosta a noi da tempo, vedremo cosa succederà”.

Fonte: Gazzetta dello Sport