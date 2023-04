Roma, è allarme rosso in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non abbiamo Haaland“. Così Josè Mourinho sintetizza in modo brutale le difficoltà ataviche che ha questa Roma a segnare, specie con i propri attaccanti di professione.

Anche ieri le prove di Abraham prima e di Belotti poi sono state piuttosto deludenti. L’inglese, paurosamente involuto, sembra aver perso le motivazioni che aveva l’anno scorso. Il Gallo, per quanto generoso, non segna praticamente mai.

A complicare il tutto ci si stanno mettendo anche gli infortuni, che dopo la partita del De Kuip rischiano di consegnare a Mourinho una Roma decimata in attacco. Paulo Dybala, l’unico giocatore della Roma ad andare in doppia cifra quest’anno, è stato il primo a fermarsi per un problema all’adduttore. Le sue condizioni sono da valutare: la speranza è che l’argentino si sia fermato in tempo, ma la sua assenza contro l’Udinese è praticamente certa.

Nella ripresa a farsi male è stato Tammy Abraham: l’inglese ha lasciato il campo per un problema alla spalla. I primi controlli parlavano di una possibile lussazione. Se gli esami delle prossime ore confermeranno questa diagnosi, l’inglese, esattamente come Solbakken, altro attaccante ai box, rischia di finire qui la sua stagione.

Contro l’Udinese dunque spazio a El Shaarawy e Belotti, con Volpato che a questo punto diventa l’unica alternativa di ruolo per l’attacco romanista.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini