Dybala, filtra ottimismo: le ultime sulle sue condizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottimismo, seppur moderato e prudente. Questo è quello che filtra sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala all’indomani del suo infortunio muscolare accusato durante Feyenoord-Roma.

Al momento di lasciare il terreno di gioco l’attaccante era apparso sconsolato e piuttosto preoccupato per le sue condizioni fisiche, considerando l’avvicinarsi della fine della stagione e le tante partite decisive che la Roma dovrà giocare da qui ai primi di giugno.

Ora invece le sensazioni sono positive: dai primi accertamenti, scrive in questi minuti Calciomercato.com, non sono emerse lesioni muscolari, quello che invece temeva l’attaccante argentino. Che dunque sembra essersi fermato in tempo.

Le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni: certa comunque la sua assenza contro l’Udinese domenica sera. La speranza però è che Dybala possa farcela per Roma-Feyenoord di giovedì prossimo.

Fonte: Calciomercato.com