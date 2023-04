Si può fare

AS ROMA NEWS – Nulla è perduto. A parte la gara di andata giocata in un De Kuip bollente, ma che non ha inciso nell’inerzia del match. A decidere il primo atto di Feyenoord-Roma è un tiro al volo, abbastanza casuale e fortunoso, di Wieffer. Ma la partita, non bellissima, avrebbe meritato un altro finale.

La gara si svolge secondo i canoni: gli olandesi, spinto dal proprio pubblico, cercano di imporre un ritmo feroce alla partita, riuscendoci poco o nulla. La Roma, al solito coriacea e difficilmente perforabile, bada a non lasciare troppi spazi ai giocatori avversari e a provare a colpirli con le proprie armi migliori: i piazzati.

Il primo tempo scivola via senza grosse emozioni. Il Feyenoord non riesce a sfondare sulle corsie esterne, e finisce per provarci prevalentemente con conclusioni dal limite che non inquadrano la porta. Per la Roma però arriva la prima mazzata: a metà frazione Dybala, il giocatore più importante dell’asfittico attacco giallorosso, chiede improvvisamente il cambio per il solito problema muscolare.

El Shaarawy entra in campo pimpante, e sembra destinato a non far rimpiangere l’assenza della Joya, ma col passare dei minuti perde efficacia. Prima dell’intervallo arriva l’episodio che può cambiare la partita, ma anche la storia di questo quarto di finale: l’arbitro assegna un rigore alla Roma per un fallo di mano del solito Wieffer.

Il rigorista infallibile non è in campo, e questa è la seconda beffa della serata. Perchè sul dischetto si presenta quel Lorenzo Pellegrini in evidente difficoltà fisica e psicologica. Tra i romanisti serpeggia il timore che il sup momento nero possa proseguire, e le paure si materializzano quando il capitano tira sul palo un pallone parecchio pesante.

Nella ripresa Mourinho decide di lasciare il sette in panchina e di inserire Wijnaldum, ma al rientro in campo il Feyenoord trova il gol del vantaggio con un destro al volo di Wieffer che sbatte per terra e trova l’angolino. Un jolly che deciderà la gara di andata. La Roma, senza fare grandi cose, comincia a spingere e a mettere in difficoltà gli olandesi. Ma i giallorossi devono fare i conti con i soliti legni (traversa clamorosa colpita da Ibanez) e con la grave mancanza di un attaccante che sappia fare gol.

Prima del fischio finale, El Shaarawy ad avere sul destro la palla dell’1 a 1 ma colpisce male col piattone. Nel finale Wijnaldum sfiora il classico gol dell’ex con un destro potente dal limite che fa la barba all’incrocio dei pali. La Roma deve concedere il primo atto della doppia sfida al Feyenoord, che si porta a casa il minimo vantaggio senza meritarlo.

Gli olandesi, dominatori del proprio campionato, non hanno impressionato: per qualità di rosa è sembrata persino leggermente inferiore alla squadra battuta in finale a Tirana. Giovedì prossimo, in un Olimpico stracolmo, la Roma può farcela. Anche se gli infortuni che si stanno accumulando nel reparto offensivo cominciano a essere preoccupanti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini