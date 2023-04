SLOT: “Rigore ridicolo. Abbiamo sperimentato la forza della Roma, al ritorno sarà dura”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arne Slot, allenatore del Feyenoord, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di andata dei quarti di finale di Europa League che si è appena giocato allo stadio De Kuip contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico degli olandesi ai microfoni dei giornalisti:

Sull’atmosfera del De Kuip…

“L’atmosfera stasera era fantastica. Questo è possibile anche senza fuochi d’artificio. I tifosi ci hanno davvero sostenuto stasera”.

L’analisi della partita.

“Ovviamente si poteva fare meglio. Penso che oggi siamo stati molto bravi a spostarci da una parte all’altra, riuscendo a mettere i nostri esterni in situazioni pericolose per gli avversari. I nostri esterni dovevano però essere ancora più minacciosi, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo usciti alla grande dallo spogliatoio e ancora una volta abbiamo messo le ali in situazioni di uno contro uno. Alla fine questo ha portato al gol. Non è un caso anche che abbiamo segnato su cross, ma quelli erano attacchi che avevamo già nel primo tempo, solo che le nostre ali non erano abbastanza dominanti”.

Il rigore.

“Non è la prima volta che concediamo un rigore, che secondo me è anche ingiustificato. Non conosco la regola europea, ma in Olanda quando metti le braccia lungo il corpo non è rigore. Non è una discussione, questa è solo la regola. Poi conta anche se la palla va in porta o no. Penso che Mats aveva la mano dieci centimetri vicino al corpo, quindi questo rigore è davvero ridicolo, ma ora devo stare attento a quali parole uso”.

Giovedì ci sarà il ritorno.

“Oggi abbiamo sperimentato anche la potenza della Roma. Soprattutto negli ultimi venti minuti. Inoltre, saranno supportati da 70.000 persone nel loro stadio. Oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata. Ci è voluto un po’ di impegno, soprattutto a fine partita. Anche noi abbiamo avuto qualche occasione, ma penso che questo risultato oggi sia il massimo. La prossima settimana sarà dura con i giocatori che ha la Roma. Hanno iniziato con buoni giocatori, ma quelli che sono entrati erano altrettanto bravi, vedremo come sarà la prossima settimana”.