MOURINHO: “Ottimista per la qualificazione, ma preoccupato per domenica. La crisi degli attaccanti? Non abbiamo Haaland…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Feyenoord-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di Europa League giocata questa sera al De Kuip di Rotterdam.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Partiamo dagli infortuni?

“No, no perché non lo so, ma basta la sensazione in campo. Hanno subito chiesto il cambio. Non ho parlato con loro ma mi sembra ovvio, Tammy spalla e Paulo muscolare”.

Il cambio di Pellegrini?

“È una scelta mia, ma non c’entra niente con il rigore sbagliato”.

È mancata cattiveria in area di rigore?

“Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una fatica di sforzo, dignità, sacrificio. C’era l’opportunità di avere un risultato diverso, ma questa è la realtà, abbiamo perso 1-0. Domenica sarà una partita dura e difficile, poi un’altra giovedì e non avremo molti cambi. Probabilmente non avremo Paulo e però siamo quelli che siamo. Siamo noi più l’Olimpico, l’Olimpico c’è sempre e non sbaglia mai”.

Esiste un problema centravanti?

“La squadra non segna i gol che dovrebbe segnare in rapporto con quello che fa in campo. Anche contro il Torino abbiamo avuto le occasioni per fare il 2-0 ma non lo abbiamo fatto. Non siamo una squadra che segna tanti gol. Se vi ricordate, anche a Salisburgo, una-due-tre-quattro palle gol e dopo loro segnano. Abbiamo questa difficoltà. Se volete analzzare le statistiche, sì sono pochi gol per i giocatori offensivi, ma segniamo poco come squadra”.

È ottimista in vista del ritorno?

“Sono ottimista però sono anche preoccupato per domenica. Siamo una squadra con dei limiti e quando perdi un giocatore non dico importante, perché tutti lo sono, hai meno opzioni. Questa è una preoccupazione. Però facciamo sempre il massimo, i ragazzi danno sempre il massimo. Non sentiamo di meritare questo risultato, ma nel calcio non conta questo. Abbiamo perso il primo tempo, a Roma il secondo tempo. Purtroppo domenica non giochiamo subito con il Feyenoord, ma contro l’Udinese”.