Aouar ancora kappaò, l’algerino non va nemmeno in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie sul fronte Houssem Aouar, che nonostante la convocazione di ieri questa sera non è presente in panchina per Roma-Empoli.

Il centrocampista franco-algerino sembrava aver superato i suoi problemi ed era tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi, e ieri mister Mourinho lo aveva inserito nell’elenco dei convocati.

Oggi però il forfait in extremis del calciatore, che non ha superato il problema muscolare dei giorni scorsi. Lo stesso tecnico giallorosso nel prepartita del match contro i toscani ha dichiarato a DAZN: “Oggi abbiamo avuto la certezza che Aouar non poteva giocare, e così va in campo Renato Sanches. Speriamo bene…”.

Giallorossi.net – G. P.