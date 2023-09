Serie A: la Fiorentina supera l’Atalanta (3-2). Brilla il Frosinone di Di Francesco: 4-2 al Sassuolo

ALTRE NOTIZIE – La giornata di Serie A di questa domenica si conclude, in attesa di Roma-Empoli, con la vittoria della Fiorentina sull’Atalanta al Franchi per 3 a 2.

Vantaggio iniziale degli ospiti con Koopmeiners, poi la viola la ribalta grazie ai gol di Bonaventura e Martinez Quarta. Nella ripresa Lookman rimette il match in parità, ma il subentrato Kouamé rimette davanti la Fiorentina per il 3 a 2 definitivo.

Finiscono in parità Cagliari-Udinese (0-0) e Monza-Lecce (1-1), vince invece il Frosinone di Di Francesco in rimonta contro il Sassuolo: la doppietta di Pinamonti nel primo tempo non basta i neroverdi, ribaltati dai gol di Cheddira, Mazzitelli (doppietta) e Lirola per il 4 a 2 finale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo