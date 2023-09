Aouar, gli esami escludono lesioni ma il giocatore non partirà con l’Algeria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni fisiche di Houssem Aouar, centrocampista algerino uscito dal campo durante Roma-Milan per un problema all’adduttore.

Il calciatore ha svolto nelle ultime ore gli esami strumentali che hanno escluso lesioni o altri problemi di particolare entità, e dunque dovrebbe recuperare per Roma-Empoli del 17 settembre.

Aouar, nonostante questo, non partirà con la nazionale algerina per recuperare con calma dal fastidio all’adduttore che lo ha frenato durante la partita contro i rossoneri.

Non partirà con la Polonia nemmeno Nicola Zalewski, che ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra: niente di grave per l’esterno giallorosso, che però resterà a Trigoria per riprendersi al meglio.

Giallorossi.net – A. Fiorini