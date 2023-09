Serie A, la Juventus passa a Empoli (0-2). Ok Inter, Lecce e Torino

ALTRE NOTIZIE – Altre due gare di Serie A vanno in archivio nel tardo pomeriggio della domenica. L’Inter batte per 4-0 la Fiorentina (Thuram, doppietta di Lautaro e Calhanogli su rigore) e si porta in vetta alla classifica, con 9 punti in 3 giornate, insieme ai cugini del Milan.

Nell’altra sfida, invece, serve il recupero per avere un vincitore: il Torino supera il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Radonjic al 94′.

Nei posticipi serali vittorie di Juventus e Lecce. I bianconeri passano a Empoli grazie alle reti di Danilo e Chiesa, mentre i salentini stendono la Salernitana grazie a Krstovic e Strefezza nel recupero.

Giallorossi.net – F. Turacciolo