Roma, Mou ripensa alla difesa a 4

AS ROMA NEWS – Due settimane di tempo per rimettere le cose a posto. Josè Mourinho non si aspettava di certo che il suo terzo anno, quello che teoricamente avrebbe dovuto portare la Roma a lottare per il titolo, fosse quello che sarebbe stato caratterizzato dall’avvio peggiore degli ultimi 28 anni.

Dopo il pareggio con la Salernitana all’esordio, e i ko contro Verona e Milan, la squadra di Mou si ritrova in fondo alla classifica in compagnia del Cagliari di Ranieri: solo l’Empoli, prossimo avversario dei giallorossi, ha fatto peggio con zero punti.

La pausa per le nazionali dovrà servire al tecnico per trovare soluzioni alle tante cose che non vanno. A cominciare da alternative tattiche che possano permettere alla Roma di esprimersi al meglio con i calciatori a disposizione. Mourinho starebbe pensando di tornare alla difesa a quattro vista la difficoltà degli esterni, infoltendo la mediana.

Una soluzione potrebbe essere il 4-3-2-1, o il 4-3-1-2, con una difesa formata da Karsdorp (pronto a tornare titolare), Mancini, Smalling e Spinazzola, un centrocampo formato da Aouar, Cristante e Renato Sanches (o Bove, se il portoghese non sarà pronto), e Pellegrini alle spalle di Dybala e Lukaku.

Mou avrà però pochi di questi calciatori a disposizione per lavorare al meglio a una Roma in grado di rimediare a questo avvio negativo di stagione: tutti i migliori, ad eccezione di Aouar e Dybala, sono partiti per giocare con le rispettive nazionali. Occhi puntati soprattutto su Lukaku: il belga punta a mettere minuti nelle gambe, per poi tornare a Trigoria e partire titolare contro l’Empoli. Una partita da vincere a ogni costo.

Fonte: La Repubblica / Leggo / Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport