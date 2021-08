Applausi, rimbrotti e sorrisi: Mou si prende subito la scena

AS ROMA NEWS – “Sono stanco come se avessi giocato 90 minuti anche io“. Josè Mourinho a fine gara è stravolto. La sua prima all’Olimpico è stata bella quanto sofferta. Una partita emozionante, contro una Fiorentina mai doma, nemmeno sotto nel punteggio e con un uomo in meno.

Lo Special One, acclamato dai tifosi al momento dell’ingresso in campo (“Mourinho carica con noi” recitava in modo profetico uno striscione in curva) ha vissuto la partita come se anche lui fosse in campo. Insieme al neo acquisto Abraham ruba la scena a tutti, protagonista assoluto sia dentro che fuori il terreno dell’Olimpico.

Pronti via, e Mourinho è già in piedi: si arrabbia subito per un passaggio errato di Ibanez. Invita i terzini a salire quando è il momento, mima i passaggi, si arrabbia quando certi cross facili vengono sbagliati, ma dà sempre la carica alla squadra nei momenti difficili. Ma soprattutto si gasa ai gol come un tifoso: “Adesso sono uno di loro“, dirà a fine partita.

Buona, anzi ottima la prima per lui. Anche se la sua Roma deve ancora crescere: “Abbiamo avuto delle difficoltà che non mi aspettavo. Ma per lo spirito mostrato, questa è già la mia squadra“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo