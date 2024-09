Argentina battuta 2 a 1 dalla Colombia: Paredes in campo un’ora, Dybala gioca gli ultimi minuti, panchina per Soulè

NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta per l’Argentina di Leandro Paredes, partito titolare, nel match di questa notte contro la Colombia: il centrocampista giallorosso è stato sostituito al 64′ da Mac Allister.

In campo, ma solo negli ultimi cinque minuti, Paulo Dybala: la Joya è subentrata al posto di Enzo Fernandez al minuto 85 quando il punteggio era già di 2 a 1 per la Colombia. Solo panchina per Soulè.

Vantaggio iniziale di Mosquera al 25′, nella ripresa pareggio del neo juventino Nico Gonzalez, ma all’ora esatta di gioco arriva il gol partita (su rigore) di James Rodriguez per il 2 a 1 finale dei padroni di casa.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!