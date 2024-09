Zalewski ancora in dubbio: oggi la scelta sul Galatasaray

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski non ha ancora deciso. Ad un certo punto ieri, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sembrava poter arrivare da un momento all’altro la fumata bianca, con il polacco pronto ad accettare la ricca offerta del Galatasaray.

Ed invece alla fine è rimasto ancora tutto in bilico, con il giocatore della Roma che entro oggi potrebbe sciogliere il grande dubbio: andare in Turchia o restare ancora in giallorosso. Zalewski è rientrato a Trigoria dopo il doppio impegno con la Polonia (vittoria per 3-2 in Scozia proprio con un suo rigore nel finale e sconfitta per 1-0 in Croazia) e si è preso ancora del tempo per riflettere.

In estate aveva rifiutato il Psv Eindhoven, che però gli offriva assai meno a livello di ingaggio (il Galatasaray sembra pronto a dargli 2 milioni a stagione più bonus) e anche una prospettiva tattica diversa. In più c’è il fatto che Zalewski (che nella Roma guadagna circa 350mila euro) ha il contratto in scadenza a giugno prossimo.

In caso di offerta la Roma la prenderebbe ovviamente in considerazione, ma prima di muoversi con il club giallorosso il Galatasaray aspetta l’eventuale sì del giocatore. Oggi possibile fumata, in un senso o nell’altro.

Fonte: Gazzetta dello Sport

