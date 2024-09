Roma, a centrocampo si cambia: Pellegrini e Le Fee ancora ko, Konè titolare e Baldanzi si candida

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini non è al meglio, così come Enzo Le Fee, che ieri non si è allenato con i suoi compagni alla ripresa del lavoro a Trigoria: il francese non sembra ancora essersi lasciato alle spalle i problemi muscolari e dunque va verso il forfait per il Genoa.

In dubbio anche Paredes, che fisicamente sta benino, ma che ha giocato stanotte con l’Argentina (battuta 2 a 1 sul campo della Colombia) e dovrà fare rientro dal Sudamerica. Cristante dovrebbe dunque avere ancora sulle sue spalle la regia del centrocampo romanista.

Manu Konè, rinfrancato dalla bella prestazione con la Francia, è pronto a prendersi anche la Roma: De Rossi non ha nessuna intenzione di rinunciare all’ex Borussia Monchengladbach, calciatore dalle caratteristiche uniche nella mediana giallorossa. L’ultima maglia dunque potrebbe finire sulle spalle di Tommaso Baldanzi, al top di forma e umore dopo la tripletta di ieri con la nazionale U21.

Il terzetto formato da Konè, Cristante e Baldanzi garantirebbe muscoli ma anche qualità alla mediana giallorossa. Un centrocampo inedito, profondamente rinnovato rispetto al passato. Attenzione però anche a Niccolò Pisilli, che ha ben figurato a Torino: il giovane centrocampista è entrato di diritto nelle rotazioni di De Rossi e non ha intenzione di uscirci.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

