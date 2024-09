Argentina, Scaloni: “Dybala? Convocato per quello che fa sul campo e non perchè è rimasto in Italia”

AS ROMA NEWS – In vista degli impegni con Cile e Colombia il tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa e ha commentato anche la chiamata di Paulo Dybala, assente nella Copa America vinta.

“La convocazione di Paulo non ha niente a che fare con il fatto che sia rimasto in Italia. Lo stimiamo per quello che fan sul campo. La chiamata è stata fatta pensando alla squadra, al fatto che può averne bisogno in qualsiasi momento.

Vista l’assenza di alcuni giocatori, diventa un calciatore che può dare il suo contributo“, le dichiarazioni del commissario tecnico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!