Niente Manolas per la Roma: il club ha deciso di puntare sul giovane Nardin, mercato chiuso

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato estivo 2024 della Roma si chiuderà con l’acquisto di Mats Hummes. Sfuma la possibilità di un ritorno a Trigoria di Kostas Manolas.

Ma la candidatura del centrale ellenico è stata presa seriamente in considerazione della Roma, tanto che l’accordo per un contratto annuale intorno ai 500 mila euro sembrava ormai pronto per l’ex giallorosso.

A Trigoria però c’è stato un dietrofront: dopo un confronto tra dirigenza e allenatore si è deciso di non concludere l’affare Manolas. Il club ha valutato più opportuno puntare, nel caso, su un prodotto del vivaio piuttosto che sul 33enne greco, ormai a fine carriera.

De Rossi dunque, in caso di necessità, darà spazio al giovane Federico Nardin, 17 anni, promettente difensore centrale che gioca in Primavera. Il mercato giallorosso dunque si chiuderà con l’annuncio di Mats Hummels, che arriverà in serata.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!