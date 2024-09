Manolas: “Nessuna verità nelle notizie che leggo. Grazie per i messaggi e forza Roma” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Si raffredda improvvisamente la possibilità che Kostas Manolas possa tornare a vestire la maglia della Roma.

Il centrale ellenico, dopo il messaggio sui social di ieri in cui lasciava intendere un possibile ritorno a Trigoria, sembra smentire l’eventualità di un suo passaggio alla corte di De Rossi.

“Mi arrivano da ieri tantissimi messaggi e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l’affetto che mi hanno dimostrato, ma voglio dire una cosa, che su tutto quello che leggo non c’è nessuna verità. Grazie mille e forza Roma!”, scrive Manolas su Instagram.

🟡🔴⚠️ Kostas Manolas on links with AS Roma return: “Thanks for the fans for their messages but there’s no truth in those reports”.

AS Roma will sign Mats Hummels as new centre back, deal agreed. 🇩🇪🤝🏻 pic.twitter.com/EoAyTApwLJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024