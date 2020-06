Aridatece Sabatini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, praticamente orfana di un presidente, resta anche senza ds. Un particolare mica da poco, considerando che la sospensione di Petrachi arriva proprio alla viglia della ripresa del campionato e quando il calciomercato sta scaldando i motori. La gestione di allenatore e squadra viene affidata al ceo Guido Fienga, uno che ha già parecchie cose di cui occuparsi in una Roma che naviga a vista. E che soprattutto non è un uomo di calcio.

Lo scenario è confuso. Del famoso progetto ormai restano solo le ceneri, e non può essere altrimenti. La Roma è a tutti gli effetti un club in vendita e l’aria di smobilitazione è generale. Dopo aver promesso di essere più presente, Pallotta ha mostrato il suo bluff dichiarando pubblicamente di essersi stancato della Roma e di voler rientrare dell’investimento fatto. Ricavandoci anche un guadagno. Dopotutto parliamo di un uomo d’affari, e su questo punto nulla gli si può imputare.

Più di qualcosa invece c’è da recriminare sull’epilogo della sua avventura romana. I nove anni targati Pallotta si stanno chiudendo nel modo peggiore, e le (poche) cose buone fatte da questa proprietà finiranno per essere sommerse dalla valanga di errori commessi in questi ultimi mesi. La gestione scellerata del caso Petrachi, prima inseguito quasi fosse l’ultimo ds rimasto sulla faccia della terra e poi scaricato in modo discutibile (la sospensione è un provvedimento grottesco), è solo la punta dell’iceberg.

E se questa deve essere ancora la gestione sportiva del club, vendere pezzi pregiati per poi cercare di ricomprare al meglio, allora perchè non riportare a casa Walter Sabatini, il ds che meglio di tutti ha saputo fare il suo lavoro con i mezzi a disposizione. Madornale sarebbe invece pensare di affidare un mercato così complesso a un novizio come Morgan De Sanctis, seppur appoggiato a distanza dal sempreverde Franco Baldini, l’unico innamoramento di Pallotta che non teme il passar del tempo.

Sabatini conosce bene la piazza, mastica pane e calcio dalla mattina alla sera, è un abile talent scout ed è un dirigente esperto e di personalità, uno dei pochi in grado di gestire un momento così complesso. E’ forse l’unica mossa che avrebbe un senso. Almeno fino a quando non avverrà quel cambio di proprietà tanto agognato che possa permettere al club, almeno nelle speranze dei tifosi, di compiere quel fatidico salto di qualità che sembra non arrivare mai.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net