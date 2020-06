Cristante, che spavento: due malviventi tentano di rapinarlo. Lui reagisce e li mette in fuga

AS ROMA NEWS – Mattinata da incubo per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso ha vissuto una bruttissima esperienza mentre oggi, intorno alle 10 e 30, si trovava in macchina a Viale Angelico, in zona Prati.

Il calciatore è stato affiancato da due malviventi in scooter che gli hanno intimato di consegnargli il Rolex che il mediano giallorosso aveva al polso. Stando a quanto riferisce “ilmessaggero.it”, uno dei due ladri avrebbe puntato una pistola contro il calciatore.

Cristante, racconta il portale “Gazzetta.it”, ha reagito, scendendo dall’auto e mettendo in fuga i due rapinatori. Un agente in borghese si è accorto della scena ed è intervenuto. Il calciatore della Roma si è quindi diretto al commissariato di Prati per sporgere denuncia contro i due ladri.

Fonte: ilmessaggero.it / gazzetta.it