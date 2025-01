Arriva il Genoa, Ranieri pensa di rimandare in panchina Pellegrini: c’è Pisilli in pole

NOTIZIE ROMA CALCIO – Con il mercato al centro dell’attenzione di tifosi e media, questa sera all’Olimpico la Roma scende in campo per affrontare il Genoa e proseguire la sua striscia positiva in campionato.

Claudio Ranieri, come di consueto, non ha dato indicazioni sulle scelte di formazione ma l’unico ballottaggio previsto è quello sulla trequarti: Lorenzo Pellegrini torna in bilico dopo la prova poco convincente contro il Bologna. L’allenatore sta pensando di rilanciare Niccolò Pisilli dal primo minuto per dare più gamba alla mediana giallorossa. Anche El Shaarawy in corsa per quella maglia, ma il Faraone parte più dietro.

Per il resto l’undici sembra fatto: in porta Svilar, in difesa il terzetto formato da Mancini, Hummels e Ndicka, Paredes e Konè in mezzo al campo con Saelemaekers e Angelino ad agire sulle fasce. Davanti il tandem Dybala e Dovbyk. Occhio ai diffidati in vista dell’Udinese: a rischio Koné, Saelemaekers e Mancini.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

