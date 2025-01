Roma, niente Allegri: accordo ai dettagli con l’Al-Ahli, già oggi la fumata bianca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sfuma uno dei papabili più accreditati (e graditi dalla piazza) per la panchina della Roma del prossimo anno: Massimiliano Allegri è infatti vicinissimo a diventare il prossimo allenatore dell’Al-Ahli.

Dopo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, ora arrivano conferme da parte dell’altro esperto di mercato, Fabrizio Romano: Allegri ha raggiunto un principio di accordo per diventare (a giugno) il tecnico del club saudita. Dettagli da sistemare nei prossimi giorni, nel frattempo l’Al-Ahli si affiderà a un allenatore a interim che traghetti la squadra fino a giugno.

🚨🇸🇦 Al Ahli have agreed in principle on deal to appoint Massimiliano Allegri as new head coach for next season!

Final details to be sorted in the next days before the here-we-go… while the club plans to appoint caretaker manager then Allegri in June.

Almost there. 🏁🇮🇹 pic.twitter.com/odlo4ndrJ1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025