RANIERI: “A fine stagione smetto di allenare. Cerchiamo un tecnico che possa portare la Roma nell’elite del calcio italiano ed europeo”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri parlerà sabato 18 gennaio alle ore 18.30 in un’intervista che andrà in onda a “Dribbling”, storico rotocalco sportivo della Rai. Il tecnico giallorosso, arrivato a Trigoria per traghettare la squadra verso porti sicuri per poi assumere la carica di dirigente dalla prossima estate, è tornato a parlare del futuro allenatore della Roma che avrà il compito di suggerire ai Friedkin.

Ranieri è tornato ad affrontare questo discorso, rivelando: “Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’elite del calcio italiano ed europeo”. L’intera intervista all’allenatore giallorosso sarà trasmessa domani nel corso della puntata di Dribbling.

Il tecnico ha poi annunciato: “A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta“, chiudendo definitivamente le voci su una possibile conferma da allenatore della Roma anche per la prossima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!