“ON AIR!” – RIGHETTI: “Allegri in Arabia? L’ho sentito per messaggio, non mi sembra sia vero”, ROSSI: “Deluso dall’acquisto di Rensch”, PIACENTINI: “Pellegrini verbalmente incontinente, non riesce a starsi zitto”

David Rossi (Rete Sport): “Rensch io non lo conosco, però una cosa mi sento di dirla: qualche anno fa prendemmo Karsdorp dal Feyenoord pagandolo 20 milioni, e di lui se ne parlava come un mostro. Arrivò qua che era già rotto, e poi si rifece male…quindi era proprio rotto rotto, e non sapremo mai se quei 20 milioni erano giustificati o meno. La Roma ora compra una scommessa, perchè Rensch non è una certezza. Bellanova è stato pagato 23 milioni perchè si sapeva chi era. Di Rensch non possiamo dire la stessa cosa. Per questo motivo sono deluso, avrei preferito una certezza…Se prendi Rensch per fare la riserva del terzino titolare è un conto, ma se l’anno prossimo la Roma deve giocare con Rensch titolare, beh sono deluso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io avevo un candidato solo, Massimiliano Allegri, e ora sono in grande difficoltà… Pellegrini? Ma non riesce a starsi zitto due giorni di seguito…è più forte di lui…ma vi sembra una cosa opportuna? Boh, è incontinente verbalmente, non so perchè rilasciare una nuova intervista. Fra l’altro né lui né Ranieri sono in grado di dirci se resterà o andrà via. Che facciamo, un’intervista a settimana? Per dire che cosa poi, per ridirci che non è stato lui a mandare via De Rossi e Mourinho? Ok, lo abbiamo capito…Io spero che stasera giochi lui e che faccia pure gol. Basta che poi non fa un’altra intervista anche domani…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pellegrini non parla mai, se ha fatto queste interviste così ravvicinate probabilmente è perchè aveva già degli accordi con i giornali. O forse perchè sente la necessità di dover dire certe cose…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini? E’ incredibile come un ragazzo che non ha mai parlato, nel momento più buio e ora che lo stanno per vendere, ci dice che tutte le voci sono stupidaggini… La rivoluzione dei Friedkin? A loro tenere un brand perdente non era mai capitato, e quando dicono a Ranieri che hanno sbagliato tutto mi fa pensare “caspita“, perchè Dan mi sembra uno tipo Fonzie, è uno che non dice mai di aver sbagliato…Ora vediamo se la faranno questa rivoluzione. Certo, se nei prossimi due anni non arrivi primo o secondo, sta rivoluzione non l’hai fatta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ma non è che davvero a giugno viene Farioli alla Roma, e che gli hanno preso Rensch proprio per questo? Mi sta venendo il tarlo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Allegri in Arabia? Era in attesa di chiamate, di progetti, e non so se la Roma lo abbia mai cercato. Lui ha sempre smentito. Il Milan ha scelto Conceicao, e allora se non ti arrivano proposte, quando poi arrivano i soldi intanto ti prendi quelli. E’ una scelta molto personale. La Roma se lo vuole deve alzare il telefono adesso e fargli una proposta allettante, altrimenti salutiamo e vediamo se il club ha già altri piano in testa…Io Allegri lo prenderei. Non è il mio allenatore preferito in assoluto, soffre se non ha squadre di un certo tipo, ma se questo è il parterre di allenatori, io me lo prendo subito…A parte Sarri, un altro che prenderei, non vedo grosse alternative…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “A me Allegri non mi fa impazzire, ma è un tecnico di carattere, sa vincere, e soprattutto sono terrorizzata dalle alternative…Le tante scelte sbagliate di questa dirigenza porta al terrore delle scelte che possono essere fatte nel prossimo futuro….”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A Pellegrini è mancata la continuità di rendimento, quella che è stata la più grande qualità di Totti: 20 anni da primo assoluto. Però di Totti ce n’è uno… E’ mancata anche un po’ l’empatia con la piazza, non è mai stata straordinaria, Pellegrini è un romano atipico, più introverso che estroverso e i tifosi lo hanno sempre percepito. Rensch? Francamente non lo conosco moltissimo… La cosa che mi rende ottimista è che arriva dall’Ajax, club da dove prendemmo Chivu. Quello che mi rende pessimista è che un terzino olandese lo abbiamo preso qualche hanno fa, ed era Kasdorp…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Allegri in Arabia? No, alle 8.30 di questa mattina mi sembra che non sia vero. Ma ci siamo solamente sentiti per messaggio, doveva accompagnare il figlio a scuola. Se facciamo un discorso sulla Serie A dove potrebbe andare? Alla Juve no, l’Inter ha Inzaghi, al Milan hanno impostato un lavoro a lungo termine con Conceicao e non credo abbia un gran rapporto con Ibra. A Napoli no, c’è Conte e anche senza di lui, non so se è convinto. So che c’era stata la Lazio qualche anno fa, ma al momento se analizziamo c’è la Roma e basta. Ovviamente Allegri prende in considerazione l’estero, ha anche accelerato i corsi di inglese. Il panorama in Italia è quasi chiuso, e c’è questa situazione in Arabia che fa gola a tutti…”.

Stefano Carina (Radio Radio): “La scorsa settimana l’agente di Dybala era a Trigoria per parlare del rinnovo, nel giro di un paio di partite scatterà il rinnovo automatico e stanno discutendo di spalmare l’ingaggio su un paio di anni. Io penso che finirà il grande calcio con la Roma, poi andrà negli Usa o in Argentina a chiudere la carriera…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dybala l’ho conosciuto ai tempi del Palermo, è un ragazzo solare. Da quando è successo quel vai e torni di questa estate, non è più lui. Lo avete visto nello sguardo? E’ un altro calciatore rispetto a un anno fa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per l’attacco ho sponsorizzato Pinamonti, ha delle qualità notevoli ma non è riuscito ancora ad esprimerle. La speranza è che Dovbyk abbia un’evoluzione in positivo e diventi quello che la Roma si aspetta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dare tempo a Dovbyk? Basta con questo tempo, gli attaccanti devono fare una cosa: buttarla dentro. Ma sono snaturati, dovrebbero giocare col viso verso il portiere e invece li fanno giocare con il viso rivolto verso la propria porta. Uno alto 192 centimetri che non è nemmeno velocissimo, tu lo fai pure uscire dall’area di rigore…poi lui ci mette del suo, però lui nasce come centravanti vecchia maniera, gli devi mettere palla dentro l’area. Poi lui caratterialmente deve dare di più. Ma è servito male…”

