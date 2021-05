Arriva la Samp, Fonseca senza una squadra intera. Ecco quale Roma andrà in campo domani

NOTIZIE ROMA CALCIO – Domani sera a Genova contro la Sampdoria, Paulo Fonseca dovrà rinunciare praticamente a una squadra intera: out Zaniolo, Pedro, El Shaarawy e Calafiori, così come Veretout, Spinazzola e Pau Lopez che si sono fatti male all’Old Trafford.

I primi due nelle prossime ore svolgeranno gli esami strumentali. Il portiere spagnolo, invece, ha riportato un infortunio alla spalla e anche per lui quella di Manchester potrebbe essere stata l’ultima apparizione stagionale.

A Genova non giocheranno nemmeno Diawara e Smalling, che hanno terminato la partita con lo United solo perché Fonseca aveva esaurito le sostituzioni. Molte scelte di formazione sono forzate in virtù degli infortunati, ma la buona notizia è il rientro di Mancini dopo aver scontato la squalifica in Europa League.

Mirante sarà tra i pali, il centrale farà parte del terzetto insieme a Ibanez e Kumbulla, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. A centrocampo è vera emergenza, per questo Cristante potrebbe finalmente tornare nel suo ruolo naturale e fare coppia con Gonzalo Villar. Sulla trequarti Pellegrini è pronto agli straordinari con al suo fianco Carles Perez. Davanti invece nessun dubbio: giocherà Borja Mayoral.

