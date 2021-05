Vestegaard, Koopmeiners, Milik: Pinto al lavoro per allestire la nuova Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tiago Pinto è al lavoro da settimane per allestire la nuova Roma: 22 giocatori, due per ruolo, di cui 18 «titolari» e 4 tra baby e giovani di speranza, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Il problema sarà piazzare i tanti esuberi che la Roma ha in rosa e anche in giro per l’Europa. Di certo andranno via Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus, i cui contratti scadono a giugno e non saranno rinnovati. Ma si cercherà una soluzione anche con i vari Pastore, Fazio, Diawara, Santon, Perez e Lopez.

Da capire la situazione di Edin Dzeko: molto dipenderà anche dal nuovo allenatore. E poi ci sono i rientri: Nzonzi, Florenzi, Olsen, Under e Kluivert. Pinto cercherà almeno 4-5 acquisti, in un «calcio sostenibile». Tra i portieri quello che piace di più è Musso (Udinese), ma ci guardano anche Gollini (Atalanta), Silvestri (Verona) e Lafont (Nantes).

Dietro piacciono Vestergaard (Southampton), Nunez (Bilbao), Erlic (Spezia) e Bonifazi (Udinese), mentre in mezzo i nomi seguiti sono quelli di Teun Koopmeiners (Az), Kocku (Feyenoord) e Nandez (Cagliari). Poi c’è la questione della punta, per cui Pinto ha preso informazioni su Azmoun (Zenit).

Dovesse poi arrivare davvero Sarri, potrebbe essere fatto un sforzo per portare a casa Milik (Marsiglia), che per un po’ giallorosso lo è già stato nella scorsa estate.

Fonte: Gazzetta dello Sport