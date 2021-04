AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 30 aprile aprile 2021:

Ore 11:00 – La Roma ha individuato in German Pezzella della Fiorentina il rinforzo per la difesa del prossimo anno. Il difensore argentino di 29 anni, che ha il contratto in scadenza nel 2022, lascerà in estate il club viola e in Italia Tiago Pinto è in pole per accaparrarselo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – La Roma continua a sondare Gianluca Scamacca, con un passato nelle giovanili giallorosse, chiedendo informazioni per l’attaccante di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. Come scrive il giornalista Nicolò Schira, inoltre, il sogno del centravanti, che dovrebbe cambiare agente, sarebbe proprio quello di tornare alla Roma.

Ore 9:50 – Fonseca rischia l’esonero: i Friedkin infuriati convocano una riunione a Trigoria per valutare il possibile allontanamento del tecnico prima della fine della stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – Manca ormai pochissimo per il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Entro una decina di giorni ci sarà la visita con il professor Fink, che se non ci saranno complicazioni darà il via libera agli allenamenti con la prima squadra. A quel punto Fonseca il suo staff lo reintegreranno gradualmente in squadra. Zaniolo spera anche in una convocazione, magari per il derby contro la Lazio o contro lo Spezia all’ultima giornata. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Proseguono le trattative tra Vitek e Paransi per l’acquisto dei terreni di Tor di Valle. L’immobiliarista ceco sa che a Roma ci siano tante aree utili a costruire uno stadio di calcio e anche se anche dovesse saltare questa versione del progetto, alla fine la Roma virerebbe nuovamente su Tor di Valle. Ovviamente con un nuovo progetto ed economicamente più contenuto. (Il Tempo)

