Friedkin furioso, ora Fonseca rischia l’esonero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin sono tornati a Roma da Manchester di pessimo umore. La figuraccia a cui hanno assistito ieri ha fatto infuriare la proprietà giallorossa, che ora addirittura starebbe pensando di allontanare Paulo Fonseca prima della fine del campionato.

Lo rivela in questi minuti il portale Calciomercato.com (F. Balzani). La dirigenza ne parlerà oggi a Trigoria e si valuta uno scossone per non far terminare la stagione in modo ancora più umiliante visto che a breve ci sarà pure il derby.

Ore bollenti in casa Roma, Fonseca traballa e il suo esonero potrebbe materializzarsi da qui a breve. Intanto per il prossimo anno è ormai scontato l’arrivo di Maurizio Sarri: il tecnico toscano è convinto di poter rivalorizzare alcuni calciatori, ma avrà bisogno di rinforzi per rilanciare una Roma che ieri ha palesato evidenti lacune specie nelle seconde linee.

Fonte: Calciomercato.com