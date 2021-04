ESPN: “Sarri verso la Roma, accordo quasi fatto sulla base di un biennale”. Sky Sport: “Fonseca resta fino a giugno”

SKY SPORT: “FONSECA RESTA FINO A GIUGNO” – Da Trigoria smentiscono le voci arrivate in mattinata da Calciomercato.com sulla possibilità di un esonero di Paulo Fonseca dopo la batosta rimediata ieri a Manchester.

La Roma, rivela Angelo Mangiante, ha confermato il portoghese fino al termine della stagione. Fonseca dunque resta al timone, e domani risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.

ESPN: “ACCORDO QUASI FATTO CON SARRI” – Intanto però si avvicina sempre di più Maurizio Sarri. Stando a quanto rivela ESPN proprio in questi minuti, l’accordo con l’allenatore toscano è concluso “all’80%” sulla base di un contratto di due anni. La prossima settimana sono previsti nuovi colloqui per arrivare alla fumata bianca.

CALCIOMERCATO.COM: “POSSIBILE ESONERO DI FONSECA” – I Friedkin sono tornati a Roma da Manchester di pessimo umore. La figuraccia a cui hanno assistito ieri ha fatto infuriare la proprietà giallorossa, che ora addirittura starebbe pensando di allontanare Paulo Fonseca prima della fine del campionato.

Lo rivela in questi minuti il portale Calciomercato.com (F. Balzani). La dirigenza ne parlerà oggi a Trigoria e si valuta uno scossone per non far terminare la stagione in modo ancora più umiliante visto che a breve ci sarà pure il derby.