Arriva l’Inter, Mou decide di non parlare: niente conferenza stampa pre-partita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non parla. Sarà stata la sconfitta col Bologna o l’arrivo della “sua” Inter, ma lo Special One ha deciso di non intervenire in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri.

L’allenatore giallorosso quindi non incontrerà i giornalisti a Trigoria come avviene di consueto prima di una partita.

Una novità assoluta per un match di campionato. Mourinho ha deciso così, vista l’importanza della partita. Lo Special One preferisce concentrarsi unicamente sul campo.

Redazione Giallorossi.net