El Shaarawy, lesione di primo grado al polpaccio: stop di 2-3 settimane

AS ROMA NEWS – Brutte notizie per Mourinho: Stephan El Shaarawy rischia di tornare dopo le feste di Natale esattamente come Pellegrini.

Il Faraone, uscito dal campo ieri nel match perso contro il Bologna, aveva accusato un problema al polpaccio e oggi ha svolto gli esami per capire l’entità del problema.

L’esito dei controlli hanno purtroppo evidenziato una lesione muscolare di primo grado al polpaccio che lo terrà lontano dai campo per 2-3 settimane. Il rientro del calciatore è dunque previsto per la fine di dicembre.

Fonte: Sky Sport