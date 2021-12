Giudice sportivo: diffida e ammenda per Zaniolo. Un turno di stop a Abraham e Karsdorp

NOTIZIE ROMA CALCIO – Queste le decisioni del Giudice Sportivo all’indomani della giornata infrasettimanale: oltre agli stop annunciati per Abraham e Karsdorp, ammoniti quando erano in diffida, arriva anche l’ammenda di 2mila euro per Zaniolo.

La sanzione è “per aver simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”. Decisione che gli è valso il 4° cartellino giallo della stagione e dunque l’ingresso tra i diffidati.

Squalifica per 2 giornate per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, espulso nel finale della sfida col Sassuolo.

Fonte: legaseriea.it