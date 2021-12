Commissioni da capogiro e voglia di Premier: così Zakaria si allontana dalla Roma

AS ROMA NEWS – Denis Zakaria sempre più distante dalla Roma. Il centrocampista svizzero sembrava destinato a vestire di giallorosso a gennaio, ma col passare delle settimane il suo arrivo a Trigoria diventa molto improbabile, riferisce l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri).

Tutta colpa delle commissioni esagerate chieste dal padre-agente del calciatore a Tiago Pinto: ben cinque milioni di euro, praticamente la cifra che la Roma sarebbe disposta a spendere col Borussia Monchengladbach per il cartellino del calciatore a sei mesi dalla scadenza del suo contratto.

Una richiesta che non piace ai Friedkin, molto attenti a non sperperare denaro per commissioni esagerate. Inoltre il calciatore non sembra poi così attratto dall’idea di giocare in Serie A, preferendo di gran lunga un’esperienza in Premier League. Un sogno che può essere coronato a giugno, quando andrà in scadenza di contratto e il suo acquisto farà gola a diversi club inglesi.

Il Borussia infatti continua a chiedere ben 15 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista a gennaio, una cifra enorme per un calciatore che tra sei mesi sarà libero di firmare per chi vorrà. Tutti questi fattori rendono praticamente impossibile l’arrivo di Zakaria alla Roma, che ora punta Grillitsch per il mercato invernale.

Fonte: Il Romanista