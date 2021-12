“ON AIR!” – CORSI: “Roma inguardabile, ma avanti con Mourinho”, CATALANI: “Zaniolo e Abraham non la buttano mai dentro”, DAMASCELLI: “Pairetto ha condizionato la partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Il mio stato d’animo è il vostro, quello della delusione. Io non ho il coraggio di guardare la classifica, le distanze si allungano. Siamo stati terzi e quarti, ma ora ci stiamo allontanando dalle parti alte della classifica. Spero che quello di ieri sia solo un incidente di percorso, questa squadra purtroppo in casa ha un rendimento da Champions, ma quando va fuori casa non riesce a trovare il giusto modo per vincere anche in trasferta… Io dei calciatori del Bologna non ne prenderei manco mezzo, forse giusto Hickey…Mi aspettavo che la Roma riuscisse a ribaltare lo svantaggio, e invece non è successo. Col Cagliari ci sei riuscito anche grazie ai calci da fermo, ieri no. La differenza è stata l’assenza di Pellegrini, che è stato l’anima della squadra, e ieri ci è mancato quel tipo di giocatore lì, uno che conduceva il pallone e che poteva rifinire dai calci piazzati. Il nostro capitano c’è mancato, e ci mancherà tantissimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io vedo una Roma che gioca male, ieri ha giocato malissimo. Si, ha giocato all’attacco, ma c’è qualcosa che non quadra. Noi dobbiamo prendere una strada e decidere se continuare su quella oppure andare su un’altra. Questa strada si chiama Mourinho, e io penso che dobbiamo continuare su questa. Ci dobbiamo credere, altrimenti è finita. L’unica cosa che non condivido per niente è su Zaniolo, gli dai un alibi enorme, è uno sbaglio gigantesco…ma anche Mourinho può sbagliare. Per il resto, la Roma di ieri è da ridere. E’ vero, i ragazzi si impegnano, e forse è pure peggio. Perchè la squadra non si può guardare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho sta cercando di prendere una strada. Ci dispiace tanto per la sconfitta di ieri, ma dobbiamo cercare di contenere gli sbalzi d’umore ogni volta che ci sarà una sconfitta… Il tempo ci vuole, noi facciamo sempre l’esempio di Capello al primo anno. Ma anche Klopp al primo anno al Liverpool arriva undicesimo, poi al secondo anno settimo o ottavo… Qui Mou lo ha detto subito, ci serve il tempo. E bisogna reggere questa alternanza di risultati. Certo, si poteva fare meglio, ma ora vediamo che succede a gennaio sul mercato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sulla prestazione di ieri, non è stata la peggiore, non ho visto tanta differenza rispetto a Roma-Torino. Non sono contento, sia chiaro, ma il Bologna è una buona squadra che aveva gli stessi punti di Lazio e Juve, non era una partita facile. Se vogliamo trovare uno spiraglio di luce nella partita di ieri è il fatto che Smalling abbia giocato la terza partita consecutiva… Le parole di Mourinho su Zaniolo sono molto pesanti, i messaggi che doveva mandare li ha mandati, ma per dargli forza devi fare anche i risultati…Abraham? E’ difficile che un numero nove venga squalificato dopo 15 partite, dovrebbe fare più attenzione. E Karsdorp se sa di essere diffidato non deve farsi ammonire in quel modo…capisco che quando la vena ti si chiude a certe cose non ci pensi, ma anche su questo devono fare il salto di qualità i giocatori della Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mourinho è da sempre un comunicatore particolare, è il suo modo di fare. Le sue parole su Zaniolo? Non so darmi una spiegazione. Mourinho cerca di giustificare una prestazione penosa. Però giocare ogni tre giorni è impensabile, il calcio è diventato un circo equestre, e questi ragazzi non ce la fanno. Se poi hai la panchina corta come la Roma diventa un problema. L’ammonizione ad Abraham è scandalosa, quella a Karsdorp invece è stata da idioti. Mancini mostra un’involuzione che non mi aspettavo, invece di migliorare peggiora… Abraham e Zaniolo sono due calciatori importanti, ma non la buttano mai dentro, e questo è un problema perchè vince chi fa gol…Pairetto è un arbitro scarso, come tutta la categoria…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “C’è un problema offensivo nella Roma: un gol dal Bologna puoi anche prenderlo, ci può stare, non è la Salernitana. Il problema è che tu poi non sei in grado di reagire, né nella parte offensiva e poi nel carattere. Perchè ieri abbiamo visto una squadra di carattere, che ha messo in campo i dettami del proprio tecnico, ed era quella di Mihajlovic. La Roma non ha avuto carattere…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma e Lazio mi sembrano gemelle, rimangono a galleggiare, ne fanno due bene e due male. Nessuna delle due ha le idee chiare e forse la qualità per stare dove stanno le prime quattro…La Roma è questa, una squadra incompiuta. Le parole di Mourinho? Pairetto è scarso, per me non può arbitrare a questi livelli. E’ un direttore di gara di livello modestissimo, e lo dimostra l’ammonizione di Zaniolo: quello non era rigore, ma se uno cade in area non è che o è rigore o ammonizione… L’ammonizione di Abraham è senza senso, e diventa eclatante perchè sarà squalificato… Per Mourinho sarà difficilissimo ora inventarsi una formazione, specie se non ci sarà El Shaarawy. Non so chi possa giocare a destra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho con questo atteggiamento crea delle situazioni molto difficili da gestire per gli stessi arbitri che non hanno la personalità per reggere il confronto. Lui ci va a sbattere ogni volta, e ci rimette sempre lui e indirettamente la squadra. E’ un casino…ogni partita ce n’è una, c’è sempre un contenzioso tra Mou e l’arbitro. Lui esagera un po’ troppo, ma gli arbitri sono in uno stato di confusione totale… Roa sono curioso di sapere chi manderanno ad arbitrare Roma-Inter… Karsdorp doveva mantenere lucidità, la partita era finita e non so cosa ha cercato di fare. Quel cartellino è stato gestito male..

Furio Focolari (Radio Radio): “Su Pairetto sono d’accordissimo, è un arbitro modesto. Il colpo di Abraham è assolutamente involontario, e su Zaniolo l’ammonizione è esagerata. Però ho notato una cosa: Zaniolo ci aveva provato un paio di volte ad andare giù dal limite dell’area, e alla terza lo ha ammonito. Però non capisco perchè Mou dice che Zaniolo dovrebbe lasciare la Serie A, mi sembra esagerato. A me non sembra che sia preso di mira dagli arbitri, questa sensazione non ce l’ho avuta… Se mi aspetto un cambio di modulo contro l’Inter? Molto dipenderà dalle condizioni di El Shaarawy, è da valutare. Qualcosa Mourinho si inventerà, lui in questo è molto bravo. Lui è l’unico che assolvo ieri, ha provato a cambiare un po’ tutto, ma non è riuscito nell’intento…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mou la deve smettere, non può parlare sempre degli arbitri. L’ammonizione di Abraham non è scandalosa, perché il fallo lo fa anche non volendo. E Karsdorp non si può mettere a fare la rissa nel finale, sapendo di essere diffidato. La Roma ha creato poco. Mourinho quando ha avuto un finalizzatore che segna tantissimo ha avuto delle belle soddisfazioni. Abraham è un buon prospetto, un buon affare, ma non segna tanto eppure nella tattica dipendi molto dall’ inglese. Questa altalena Roma non me l’aspettavo, anzi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Alla Roma è mancata serenità, perchè Pairetto ha condizionato la partita. Le parole di Mou su Zaniolo? Una provocazione e basta, anche perchè in Inghilterra il gioco altamente agonistico, solo che ci si lamenta di meno…”

Redazione Giallorossi.net