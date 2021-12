Calciomercato Roma, offerto Roca del Bayern: intermediari al lavoro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si chiama Marc Roca, ha 25 anni, e di professione fa il centrocampista centrale. E’ lui il nome nuovo per la Roma in vista del mercato di gennaio.

L’idea è di quelle ghiotte: il calciatore non sta trovando spazio nel club tedesco e ora pensa di cambiare aria. Tiago Pinto, a caccia di rinforzi per la mediana, ci sta pensando.

Gli intermediari infatti si sono messi al lavoro per proporre il calciatore alla Roma, vista la mancanza di centrocampisti di qualità in rosa.

Roca è un calciatore che unisce una buona attitudine alla fase difensiva a un’ottima visione di gioco e a un lancio illuminante. Cresciuto nell‘Espanyol, si era messo in luce come uno dei mediani più promettenti del calcio spagnolo.

Finito al Bayern nel 2020, Roca non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che si aspettava nel club tedesco. E ora medita il trasferimento, magari in Serie A.

Fonte: Il Romanista