BOLOGNA-ROMA 1-0, i voti dei quotidiani: Il Tempo affossa Karsdorp e Abraham, Gazzetta e Corriere premiano Mkhitaryan

NOTIZIE ROMA CALCIO – Pochissime sufficienze ai giocatori della Roma vengono assegnati dai quotidiani oggi in edicola dopo la sconfitta col Bologna.

Voti discordanti, in alcuni casi diametralmente opposti. E’ il caso di Abraham che passa dal 4 de Il Tempo al 6,5 del Corriere dello Sport o di Karsdorp, addirittura da 3 sempre per Il Tempo ma sufficiente per la Gazzetta dello Sport.

Il migliore risulta essere Mkhitaryn, premiato con un 6,5 da Gazzetta e Corriere dello Sport. Qualche sufficienza anche per Smalling e Ibanez.

Queste le pagelle dei principali quotidiani ai giocatori della Roma scesi in campo ieri al Dall’Ara:

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 5, Veretout 5, Diawara 5, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 6; Zaniolo 5,5, Abraham 5. Subentrati: Perez 5,5, Shomurodov 5, Cristante 6, Vina 5,5. Allenatore: Mourinho 5.

IL MESSAGGERO (B. SACCÀ)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 5, Diawara 5, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 5; Zaniolo 5,5, Abraham 4,5. Subentrati: Perez 5,5, Shomurodov 5,5, Cristante 5,5, Vina 5,5. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 5; Mancini 5,5, Smalling 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 3, Veretout 4,5, Diawara 4,5, Mkhitaryan 5,5, El Shaarawy 5; Zaniolo 4,5, Abraham 4. Subentrati: Perez 5, Shomurodov 5, Cristante 6, Vina 4. Allenatore: Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Diawara 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 5,5; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Perez 5, Shomurodov 5, Cristante 6,5, Vina 6. Allenatore: Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (C. BENEFORTI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Smalling 5, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Diawara 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6,5. Subentrati: Perez 5,5, Shomurodov, Cristante 6, Vina 6. Allenatore: Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Veretout 5,5, Diawara 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 5,5; Zaniolo 6, Abraham 6. Subentrati: Perez 5,5, Shomurodov 6, Cristante 6,5, Vina 6. Allenatore: Mourinho 5,5.