Zaniolo maltrattato dagli arbitri, Mou lo difende: “Sto male per lui, vada a giocare all’estero”

NOTIZIE AS ROMA – Non ha di certo giocato la sua miglior partita in giallorosso ieri sera, ma Nicolò Zaniolo sembra dover lottare non solo contro un doppio infortunio al ginocchio, ma anche contro una classe arbitrale che lo ha un po’ preso di mira.

Ieri il giocatore è apparso di nuovo nervoso, con Pairetto che non gli ha fischiato quasi nulla, anche quando i falli erano abbastanza evidenti. Mourinho lo ha notato, e ieri ha deciso di uscire allo scoperto per difendere a spada tratta il suo talento.

“Vado contro i miei interessi, ma dico che se fossi in Zaniolo, inizierei a pensare seriamente alla possibilità di non restare a lungo in Serie A. Sta diventando impossibile, si avverte chiaramente in tutti gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti. Sto male per lui, è una situazione davvero difficile”.

Una presa di posizione estrema quella del tecnico, non nuovo a scelte comunicative di un certo impatto. Lo Special One decide di difendere un proprio patrimonio, e di ingaggiare l’ennesimo duello con la classe arbitrale: “Il signor Pairetto mi ha lasciato parlare con lui a fine partita e siccome ha avuto questo atteggiamento nei miei confronti, preferisco non fare alcun commento al riguardo. Tutto quello che dovevo dire, l’ho detto a lui“, ha concluso Mou.

Giallorossi.net – G. Pinoli