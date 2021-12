Contro l’Inter è di nuovo emergenza: Mou deve inventarsi una nuova Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è tempo per leccarsi le ferite. La Roma deve pensare subito al presente, perchè tra due giorni all’Olimpico arriva l’Inter di Simone Inzaghi e dell’ex Edin Dzeko e c’è da onorare al massimo un impegno che ha attirato tantissima gente all’Olimpico, sold-out da diversi giorni.

Mourinho dovrà fare i conti con l’emergenza, specialmente a destra: se la difesa ha ritrovato Smalling, le fasce hanno perso Karsdorp ed El Shaarawy. A sinistra tornerà titolare Vina, ma a destra la Roma ha pochissime soluzioni valide: l’unica poteva essere proprio lo spostamento del Faraone, ipotesi resa impossibile dall‘infortunio al polpaccio del calciatore durante la gara di Bologna.

A questo punto è probabile che Mourinho decida di far giocare Ibanez a destra con Mancini e Smalling in mezzo, tornando al 4-2-3-1. A centrocampo rivedremo Cristante e Veretout, con Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez alle spalle di Shomurodov unica punta.

L’altra possibile soluzione è confermare il 3-5-2 con lo spostamento di Perez o Veretout sulla destra, Cristante, Diawara, Mkhitaryan nel mezzo, e la coppia Zaniolo-Shomurodov in attacco.

Giallorossi.net – F. Turacciolo