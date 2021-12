Roma, così non va

AS ROMA NEWS – Due passi avanti e uno indietro. La Roma perde la sesta partita in campionato (la quinta in trasferta) e conferma una triste verità: quando c’è da provare il salto di qualità, la squadra dimostra di non essere ancora matura.

Al Bologna di Mihajlovic basta una gran giocata di Svanberg, per poi rintanarsi in difesa e affidarsi alle parate di Skorupski. Ma più che gli interventi dell’ex portiere giallorosso è l’imprecisione di Abraham e compagni a condannare la Roma all’ennesima sconfitta.

A complicare le cose ci si mettono prima Pairetto, che inventa un giallo inesistente al nove giallorosso, e poi Karsdorp, che nel finale di partita si fa ammonire in modo a dir poco ingenuo: entrambi diffidati, salteranno la partita di dopodomani contro l’Inter, mettendo in gravissima difficoltà Mourinho che non potrà contare nemmeno su El Shaarawy, infortunatosi al polpaccio.

La Roma delude: ai punti avrebbe sicuramente meritato il pareggio, ma è una magrissima consolazione. La squadra fallisce l’ennesimo esame di maturità e vede allontanarsi quasi definitivamente il treno Champions: Napoli, Milan, Inter e Atalanta viaggiano a velocità doppia, e riprendere una di queste appare ormai impossibile.

E ora i giallorossi devono guardarsi alle spalle: Juventus e Fiorentina sono di nuovo più vicine, e la Lazio può fare lo stesso battendo oggi l’Udinese all’Olimpico. E sabato arriva l’Inter, tornata in piena corsa per lo scudetto: a Mourinho il compito di inventarsi una formazione in grado di dare filo da torcere a Dzeko e compagni.

Giallorossi.net – A. Fiorini