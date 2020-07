Arriva Podgoreanu e avvicina Smalling alla Roma: ecco perchè

AS ROMA CALCUOMERCATO – La Roma ha ufficializzato ieri l’acquisto di Suf Podgoreanu, attaccante ex Maccabi Haifa di 18 anni che andrà a giocare nella Primavera di Alberto De Rossi. Si tratta di un esterno offensivo molto forte fisicamente, alto più di un metro e novanta.

La sua stazza non deve ingannare: il calciatore rumeno classe 2002 può giocare anche da attaccante centrale, ma il suo ruolo preferito è quello di esterno considerata la sua ottima velocità di base. La Roma per averlo, scrive Goal.com, ha versato un indennizzo di 100mila euro al club israeliano.

Ma secondo i quotidiani oggi in edicola la Roma ha puntato su Podgoreanu anche per avvicinarsi all’acquisto di Smalling: l’attaccante rumeno è assistito infatti dagli agenti del centrale inglese. Una mossa che la Gazzetta dello Sport reputa “astuta” e che potrebbe facilitare la permanenza in giallorosso del centrale del Manchester United.

Fonte: Goal.com / Gazzetta dello Sport