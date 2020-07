Kluivert si offre al Barcellona con papà Patrick a gestire l’affare

CALCIOMERCATO AS ROMA – Justin Kluivert si propone al Barcellona, con papà Patrick a gestire l’operazione. E’ questa l’ultima indiscrezione di mercato che arriva oggi dalla Spagna e più precisamente dalla rivista “Don Balon”.

Il club blaugrana sarebbe attratto dai costi relativamente bassi dell’operazione: la Roma infatti lascerà partire il suo giovane talento per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Il Barcellona sta fiutando l’affare: nei piani del club spagnolo ci sarebbe quello di acquistare Kluivert per poi girarlo in prestito a un altro club per fargli accumulare ulteriore esperienza prima del grande salto. Il Valladolid sarebbe in prima fila per avere l’olandese a titolo provvisorio.

Fonte: Don Balon