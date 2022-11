Arriva Solbakken: atterra a Roma alle 13:50, poi la firma con i giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva Solbakken, il primo acquisto della Roma della sessione invernale del mercato.

L’attaccante norvegese atterrerà oggi a Fiumicino alle 13:50, pronto a iniziale la sua nuova avventura in giallorosso. Il calciatore firmerà in giornata l’accordo che lo legherà ai capitolini per i prossimi 5 anni.

Ola Solbakken, 24 anni, è un attaccante esterno di piede mancino che ama giocare a destra per accentrarsi e cercare la conclusione in porta. Nel Bodo/Glimt ha collezionato 84 presenze e 20 gol in tre anni.

Le sue buone prestazioni nel club lo hanno portato a vestire anche la maglia della nazionale norvegese. Da gennaio Solbakken si unirà al gruppo allenato da Mourinho, pronto a contribuire alla causa romanista.

Fonte: Il Tempo