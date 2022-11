Karsdorp rompe con la Roma: convocato a Trigoria, non si presenta agli allenamenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La frattura non è sanabile. Rick Karsdorp rompe definitivamente con la Roma.

Il terzino olandese, convocato regolarmente da Mourinho per la ripresa degli allenamenti in vista della tournée giapponese, non si è presentato oggi pomeriggio a Trigoria.

La Roma di sicuro multerà il giocatore ma lo lascerà ancora tra i convocati per la tournée in Giappone. Sempre che il giocatori si presenti già domani a Trigoria.

Fonte: Corrieredellosport.it