Arrivano i nostri: Ranieri firma dopo aver chiesto un dirigente e nuovi acquisti

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri e i Friedkin si sono detti sì dopo un lungo incontro a Londra. Il tecnico ha deciso di tornare per la terza vola a Roma solo dopo aver chiesto, e ottenuto, precise garanzie. Che non riguardano il suo stipendio.

Il tecnico ha detto sì a un contratto fino a giugno 2025, ma con la prospettiva di avere poi un ruolo dirigenziale dentro il club. Ma Sir Claudio ha chiesto che arrivi già da ora una figura in società che possa supportarlo, e pieni poteri sulla gestione dello spogliatoio (compresa la questione Dybala). Inoltre all’allenatore 73enne è stato garantito un ritorno sul mercato a gennaio per colmare una rosa piena di falle.

In serata è arrivata la stretta di mano, oggi arriverà il comunicato con Ranieri che dirigerà la prima seduta e riabbraccerà Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy, gli unici tre giocatori rimasti dalla sua ultima avventura alla guida della Roma nel 2019. Nella sua squadra, che giocherà col blocco basso e un centrocampo più folto, potrebbero trovare maggiore spazio Hermoso e Hummels.

Il ritorno di Ranieri alla guida di una Roma ammalata è stata accolto con i favori della piazza, ma lo scetticismo sull’operato della proprietà texana resta forte tra i tifosi. I Friedkin infatti avevano pensato ad altre scelte, Montella in primis, senza riuscire però a risolvere i nodi necessari per riportare l’aeroplanino a Trigoria. Da qui la virata su Ranieri, che resterà quindi fino a giugno quando la società avrà maggiore margine di scelta sul mercato allenatori.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanista

