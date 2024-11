Ranieri, i dettagli del contratto e il possibile futuro da dirigente con i Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela alcuni particolari del contratto di Claudio Ranieri, di nuovo alla guida della Roma dopo il proficuo incontro di ieri con i Friedkin.

Il testaccino ha firmato un contratto fino a giugno da circa 1,5 milioni di euro, con bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi di squadra. Il compenso, adeguato alla durata dell’incarico temporaneo, riflette sia l’esperienza del tecnico romano, sia la necessità del club di contenere i costi in vista della prossima stagione.

Se l’avventura insieme dovesse concludersi positivamente, i Friedkin hanno prospettato a Ranieri un possibile incarico da dirigente, consentendogli così di rimanere nel club a lungo termine. L’offerta, naturalmente, rappresenta un’opportunità per entrambe le parti: per Ranieri di restare legato a un progetto a cui tiene profondamente, e per la Roma di avvalersi della sua competenza non solo a bordo campo, ma anche in ambito gestionale.

Fonte: Gazzetta dello Sport

