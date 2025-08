As Roma: Acqua Minerale Frasassi nuovo Official Water Partner del club (COMUNICATO)

Nuova partnership per la Roma. Acqua Minerale Frasassi, infatti, diventa Official Water Partner del club, come comunicato dalla società giallorossa:

“Da questa stagione, un’acqua unica ed equilibrata accompagnerà i calciatori e le calciatrici della Roma in ogni momento della loro vita sportiva. L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova importante partnership con Acqua Minerale Frasassi, un’acqua protetta dalla Natura, che nasce dal cuore verde delle Marche all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, la più grande area protetta della Regione Marche. Ogni bottiglia di Acqua Minerale Frasassi racconta una storia di bellezza, natura e identità, un legame con il territorio, che si riflette nella filosofia aziendale del Gruppo Togni attraverso la promozione dell’eccellenza del territorio italiano, il suo rispetto e valorizzazione attraverso pratiche di estrazione che mantengono l’equilibrio con l’ambiente e la natura circostanti.

Un’acqua unica, ricca di preziosi minerali e microelementi che acquisisce lungo il suo naturale percorso fra antichissime rocce. Un’acqua equilibrata , ideale per le diete povere di sodio e adatta a tutta la famiglia, in ogni momento della giornata. Acqua Minerale Frasassi è vicina a chi pratica attività sportiva e riconosce che fare sport fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. La corretta idratazione è un elemento imprescindibile per le performance atletiche: l’equilibrio minerale di Acqua Frasassi favorisce un recupero ottimale dopo sforzi fisici.

In questa logica, il ruolo di Official Water Partner della squadra giallorossa assume un significato concreto: sostenere giocatori, staff tecnico e tifosi con un’acqua minerale che valorizza lo sport sano e responsabile. Come Proud Partner del Club, Acqua Minerale Frasassi sarà protagonista in comunicazione sui LED bordocampo e sui maxischermi dello Stadio Olimpico durante le partite di Campionato della Prima Squadra. Inoltre, il brand arricchirà l’esperienza stadio con iniziative dedicate ai tifosi nel corso della stagione.

La partnership con AS Roma si fonda su valori mutuamente condivisi. Passione, perché entrambi crediamo nell’emozione sana e autentica che può dare lo sport. Impegno, perché solo con costanza e dedizione si raggiungono traguardi, sia nell’eccellenza degli standard di produzione che nei successi sportivi. Responsabilità , infine, verso il territorio e le persone, con uno sguardo rivolto alle future generazioni: perché entrambe crediamo nel rispetto ambientale e nella trasparenza competitiva.

Gruppo Togni: eccellenza italiana tra tradizione e innovazione

Il Gruppo Togni, fondato negli anni ’50 a Serra San Quirico (AN) da Luigi Togni, rappresenta una solida realtà familiare e territoriale, specializzata nella produzione di vini spumanti e acque minerali. Radicato nella tradizione delle Marche, il gruppo, oggi alla sua terza generazione, ha sviluppato marchi di spicco come Rocca dei Forti, che lo posiziona tra i leader nel settore del canale moderno, e Centinari Franciacorta , simbolo della sua espansione al di fuori del territorio d’origine”.

