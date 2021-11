As Roma, approvato il bilancio al 30 giugno 2021: perdita di 177 milioni di euro. Incrementato l’aumento di capitale fino a 460 milioni (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Roma. Questo quanto comunicato ufficialmente dal club:

L’Assemblea ha approvato la proposta di portare a nuovo la perdita d’esercizio al 30 giugno 2021 di Euro 177.695.953,65, insieme alle perdite già portate a nuovo nei precedenti esercizi pari a complessivi Euro 274.170.677,53 – e dunque perdite per complessivi Euro 451.866.631,18 – fino alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in corso, e cioè il bilancio al 30 giugno 2026, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità”.

Da segnalare poi come l’Assemblea abbia approvato anche la proposta di incrementare l’importo massimo dell’aumento del capitale sociale: “Inoltre, sempre in sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la proposta di incrementare fino a Euro 460.000.000,00 l’importo massimo dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2019, in via scindibile e a pagamento”.