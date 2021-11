AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 26 novembre 2021:

Ore 16:00 – INTER, PALLOTTA INTERESSATO ALL’ACQUISTO DEL CLUB – Stando a quanto scrive il portale Repubblica.it, anche James Pallotta, ex presidente della Roma, sarebbe interessato all’acquisto dell’Inter. Il club infatti resta al centro delle voci di una possibile cessione del club da parte di Suning.

Ore 15:35 – MOU, CONFERENZA DOMANI ALLE 18 – Domani, alla vigilia di Roma-Torino, José Mourinho interverrà alle 18 in conferenza dalla sala stampa del “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Ore 12:10 – ROMA, PARTNERSHIP CON PLANETPAY365 – L’AS Roma ha annunciato con un comunicato una nuova partnership con PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365. Il brand affiancherà il Club per la stagione 2021-22, permettendo così a tutto il mondo giallorosso di approfittare dell’ampia gamma di prodotti offerti.

Ore 12:00 – JURIC CONTRO MOU: “NON GLI RUBEREI NULLA” – Roma-Torino di domenica prossima sarà anche Mourinho contro Juric. L’allenatore dei granata in passato aveva punzecchiato lo Special One: “A lui non ruberei nulla. Ho letto e sentito tanto su di lui, ma devo dire che non ho trovato niente che mi ispiri“. (Tuttosport)

Ore 11:45 – MISSORI: “GRAZIE MOU PER L’OPPORTUNITA'” – Filippo Missori, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha voluto ringraziare Mourinho sul proprio profilo Instagram: “Esordire in prima squadra con la maglia che ho indossato fin da bambino… Non potevo chiedere di meglio, ringrazio la società e mister per l’opportunità”.

Ore 10:30 – PELLEGRINI E ZANIOLO DA VALUTARE PER IL TORO – Qualche piccolo problema fisico per Nicolò Zaniolo durante Roma-Zorya: il calciatore ha avvertito un fastidio al polpaccio e dovrà essere valutato. Anche Pellegrini è in dubbio per Roma-Torino: il giocatore avverte dolore al tendine rotuleo del ginocchio, ma proverà a stringere i denti.

(In aggiornamento…)